Peru expede ordem internacional de prisão da ex-ministra Betssy Chávez

O Poder Judiciário do Peru decretou, nesta sexta-feira (21), cinco meses de prisão preventiva e expediu um mandato internacional para deter a ex-ministra Betssy Chávez, processada por tentativa de golpe de Estado e atualmente asilada na residência da embaixada do México em Lima.

O Peru rompeu relações diplomáticas com o México por considerar que o asilo concedido a Chávez constitui uma interferência em seus assuntos internos.

A ex-ministra foi processada por supostamente ter participado da tentativa de golpe de Estado em dezembro de 2022 contra o ex-presidente Pedro Castillo.

“Ficou decidido decretar a prisão preventiva pelo prazo de cinco meses contra a acusada Betssy Chávez Chino e os mandados de busca e detenção em nível nacional e internacional em relação à acusada”, indicou o Poder Judiciário em uma resolução.

O juiz Juan Carlos Checkley argumentou na resolução que o perigo de fuga é “palpável”, assim como o risco de “frustração” do julgamento oral.

A Promotoria Suprema Anticorrupção indicou, por sua vez, que conseguiu a prisão preventiva para Chávez “pelo crime de rebelião e, alternativamente, conspiração, em prejuízo do Estado”.

Chávez, julgada desde março de 2025, pode ser condenada a até 25 anos de prisão. Ela está há 18 dias na residência da embaixada do México em Lima, aguardando um salvo-conduto para sair do país.

O governo peruano anunciou, em 7 de novembro, sua intenção de solicitar uma revisão das normas sobre asilo diplomático na região, após o México conceder proteção a Chávez.

As relações entre os dois países se deterioraram após a destituição de Castillo, quando o México concedeu asilo à esposa e aos dois filhos do ex-presidente. Desde então, ambos os governos retiraram seus embaixadores.

AFP