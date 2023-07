Peru ativa estado de emergência nos arredores de vulcão em erupção

O Conselho de Ministros aprovou a medida de caráter preventivo, após o aumento das explosões e liberação de cinzas nas últimas horas

O governo peruano declarou, nesta quarta-feira (5), estado de emergência nos arredores do vulcão Ubinas, no sul do Peru, diante do “perigo eminente” de um novo processo de erupção, que começou em 24 de junho.

O Conselho de Ministros aprovou a medida de caráter preventivo, após o aumento das explosões e liberação de cinzas nas últimas horas.

A declaração “permitirá executar medidas e ações de exceção, imediatas e necessárias para reduzir o risco existente, assim como intervenções de resposta e reabilitação”, apontou o Executivo no Twitter.

O decreto irá vigorar por 60 dias e compreende os distritos da região de Moquegua, a aproximadamente 1.100 km ao sul de Lima, afetados pelo Ubinas, o vulcão mais ativo do Peru a 5.672 metros de altura.

As autoridades, no entanto, ainda não revelaram em quais povoados irá vigorar o estado de emergência.

O Ubinas entrou em erupção novamente depois de quatro anos, o que levou as autoridades a elevar o nível de alerta de amarelo para laranja.

Perto do vulcão, estão localizados os distritos de Ubinas, Yunga, Lloque, Chojata, Matalaque e San Juan de Tarucani, com uma população aproximada de 2.200 pessoas.

Na terça-feira, o Ubinas expeliu colunas de fumaça e cinzas que alcançaram uma altura máxima de 5.500 metros acima da cratera, informou o Instituto Geofísico do Peru. O material vulcânico alcançou os distritos de Ubinas e Matalaque.

