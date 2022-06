Pequim testa milhões para conter surto de Covid-19

Autoridades de Pequim atribuíram o surto a um bar 24 horas conhecido por bebidas baratas e grandes multidões

Autoridades de Pequim buscavam nesta segunda-feira (13) conter um surto de Covid-19, atribuído a um bar 24 horas conhecido por bebidas baratas e grandes multidões, com milhões enfrentando testes obrigatórios e milhares sob lockdowns direcionados.

O surto de 228 casos ligados ao Heaven Supermarket Bar, que havia acabado de reabrir após flexibilização das restrições em Pequim na semana passada, destaca o quanto será difícil para a China obter sucesso em sua política de “covid zero”, enquanto o restante do mundo opta por aprender a viver com o vírus.

O ressurgimento de infecções também está levantando novas preocupações sobre as perspectivas para a segunda maior economia do mundo. A China ainda se recupera de forte golpe, causado por um lockdown de dois meses em Xangai, sua cidade mais populosa e centro comercial, que também afetou as cadeias de suprimentos globais.

“A prevenção e o controle da epidemia estão em momento crítico”, disse a autoridade de saúde de Pequim, Liu Xiaofeng, em entrevista hoje, acrescentando que o surto ligado ao bar, no maior distrito da cidade, Chaoyang, “ainda está em desenvolvimento”.

Autoridades descreveram o surto como “feroz” e “explosivo” e disseram que as pessoas infectadas vivem ou trabalham em 14 dos 16 distritos da capital.

Beber e jantar na maioria dos estabelecimentos de Pequim é uma atividade que só foi retomada em 6 de junho, depois de mais de um mês em que a cidade, de 22 milhões de habitantes, impôs restrições, incluindo pedir às pessoas que trabalhassem em casa e fechassem shoppings e partes do sistema de transporte.

Chaoyang iniciou campanha de testes em massa de três dias entre seus cerca de 3,5 milhões de habitantes nesta segunda-feira. Cerca de 10 mil contatos próximos dos clientes do bar foram identificados e seus prédios residenciais bloqueados.

Com informações da Agência Brasil