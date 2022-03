Pentágono afirma que Rússia perdeu controle total de Kherson

De acordo com a reportagem, a resistência ucraniana tem ganhado força e feito os russos recuarem

Uma autoridade da inteligência dos Estados Unidos relatou ao jornal americano The New York Times nesta sexta-feira (25) que as tropas russas não têm mais controle total de Kherson. A cidade no sul da Ucrânia foi o primeiro grande centro urbano tomado pelas forças de Vladimir Putin, ainda no começo da guerra.

De acordo com a reportagem, a resistência ucraniana tem ganhado força e feito os russos recuarem. Movimento similar tem visto em outras regiões do país.

A informação sobre Kherson, porém, foi negada pela Rússia e por autoridades ucranianas ouvidas pelo jornal americano. Nesta sexta, o chefe da Diretoria Operacional Principal do Estado-Maior do Exército russo, Serguei Rudskoi, afirmou que a região estava “sob controle total”. O Ministério da Defesa deu detalhes sobre a ajuda humanitária enviada pela Rússia à cidade.

Já os ucranianos disseram que a cidade permanece firmemente nas mãos dos russos, embora ainda haja relatos de confronto.

Kherson tinha cerca de 300 mil habitantes antes da guerra e é considerada estratégica por ser uma cidade portuária. Uma eventual derrota de Putin na região tornaria ainda mais difícil para a Rússia dar seguimento aos planos de assumir o controle da costa ucraniana do mar Negro.