Pelo menos 26 soldados nigerianos mortos em emboscada

Pelo menos 26 membros das forças de segurança da Nigéria morreram em uma emboscada realizada no domingo (13) à noite por homens armados no centro do país, onde operam grupos criminosos, relataram à AFP duas fontes militares.

Além disso, um helicóptero designado para evacuar os feridos caiu nesta segunda-feira (14) na área da emboscada, que havia ocorrido na noite anterior, informou um porta-voz do Exército.

Provavelmente, foi alvo dos grupos criminosos, afirmou uma das duas fontes militares, que pediram para não serem identificadas.

O noroeste e o centro da Nigéria têm sido cenário de violência há anos por parte de grupos de bandidos que realizam incursões em aldeias isoladas para matar ou sequestrar os habitantes e incendiar suas casas.

