Pelo menos 15 mortos em fim de semana violento na Colômbia

Pelo menos 15 pessoas morreram na Colômbia em um ajuste de contas entre grupos de traficantes e no linchamento de migrantes venezuelanos suspeitos de assassinarem uma família, segundo autoridades.

Em Landázuri, no departamento de Santander, a população reagiu ao assassinato de um professor, sua esposa e dois filhos na madrugada de domingo. Os moradores lincharam cinco venezuelanos, a quem atribuíram o crime.

O segundo fato ocorreu na madrugada desta segunda em Barranquilla, onde seis pessoas morreram baleadas na saída de um bar. A polícia atribui o ataque a uma retaliação do Clã do Golfo contra Os Costeiros, duas gangues de traficantes da região, devido a uma disputa por um carregamento de cocaína. Além dos mortos, os dois episódios deixaram quatro feridos.

O presidente Gustavo Petro planeja uma desmobilização pacífica do tráfico de drogas no maior produtor de cocaína do mundo. Petro, que assumiu a presidência em agosto, prometeu suspender as extradições aos Estados Unidos dos traficantes que abandonarem a atividade, entre outros benefícios jurídicos.

A Colômbia enfrenta uma escalada da violência com grupos armados que disputam pela exploração do tráfico de drogas e a mineração ilegal em várias regiões do país.

