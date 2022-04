Para Biden, maneira para combater inflação é melhorar cadeias de fornecimento

Segundo Biden, durante a pandemia, os consumidores tiveram mais dinheiro no bolso, e aumentaram demanda por bens de consumo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta segunda-feira, 4, que uma maneira de combater a inflação é melhorando as cadeias de fornecimento do país. Em discurso sobre gargalos no suprimento e o papel dos caminhoneiros, o democrata lembrou a lei de infraestrutura aprovada com apoio bipartidário, e que traz maiores investimentos em estradas em anos nos EUA.

“Devemos seguir investindo nestas áreas”, concluiu o presidente norte-americano.

Segundo Biden, durante a pandemia, os consumidores tiveram mais dinheiro no bolso, e aumentaram demanda por bens de consumo, o que teve impacto na inflação.

Estadão Conteúdo