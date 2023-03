Otan tenta convencer Turquia a aprovar entrada de Finlândia e Suécia

Todos os 30 aliados assinaram os protocolos de adesão dos dois países e quase todos já ratificaram esses textos

O secretário geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, fez mais uma tentativa para conseguir que Finlândia e Suécia sejam aceitas como membros da organização antes da próxima reunião de cúpula em julho. Ainda não há acordo entre as partes.

Todos os 30 aliados assinaram os protocolos de adesão dos dois países e quase todos já ratificaram esses textos, mas a Turquia e mais recentemente a Hungria querem mais garantias dos vizinhos nórdicos.

Representantes da Finlândia, Suécia e Turquia se encontraram nesta quinta-feira, 9, na sede da Otan em Bruxelas, onde concordaram que “ratificações rápidas para a Finlândia e a Suécia seriam do interesse de todos e que sua adesão fortaleceria a aliança”, segundo comunicado da Otan.

