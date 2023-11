Onze reféns israelenses libertados hoje chegam a Israel

“Após um exame médico inicial, nossas forças os acompanharão até que se reúnam com suas famílias”, detalhou a força armada em comunicado

Os 11 reféns israelenses libertados na noite desta segunda-feira (27) pelo Hamas no âmbito do acordo de trégua entre Israel e o movimento islamista palestino estão “agora” em Israel, anunciou o Exército.

O mediador Catar disse que os 11 tinham dupla cidadania: três franceses, dois alemães e seis argentinos.

“No quarto dia do acordo de trégua humanitária, 33 civis palestinos serão liberados hoje [segunda-feira] em troca da libertação de 11 detidos israelenses em Gaza”, escreveu o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al Ansari, na rede social X, o antigo Twitter.

O Catar, que atua como mediador, havia afirmado antes que cidadãos de França, Alemanha e Argentina com dupla nacionalidade se encontravam entre os 11 reféns israelenses que o Hamas libertou hoje em troca de 33 palestinos que estão em prisões israelenses.

Os libertados das prisões israelenses incluem 30 menores e três mulheres.

Em um comunicado, os moradores do kibutz Nir Oz, de onde procede a maior parte dos reféns capturados em 7 de outubro, disseram que os 11 libertados nesta segunda eram desta comunidade.

Hoje mais cedo, foi estabelecida uma ampliação da trégua por mais dois dias, o que requererá a libertação de pelo menos dez reféns da Faixa de Gaza por dia em troca de 30 prisioneiros em poder de Israel.

