ONU alerta que lojas em Gaza têm comida para quatro ou cinco dias

A informação veio do Programa Mundial de Alimentos (PMA). Um acordo sobre a entrada de ajuda humanitária em Gaza continua bloqueado

Os estabelecimentos comerciais da Faixa de Gaza têm comida para mais quatro ou cinco dias apenas, alertou nesta terça-feira (17) o Programa Mundial de Alimentos (PMA), enquanto prossegue o cerco do Exército israelense ao território palestino após o ataque surpresa do Hamas.

“Nas lojas, os estoques (de alimentos) são de apenas alguns dias, talvez quatro ou cinco dias”, afirmou a porta-voz do PMA, Abeer Etefa. Um acordo sobre a entrada de ajuda humanitária em Gaza continua bloqueado.

Israel mata quatro homens armados que queriam entrar no país a partir do Líbano

O Exército de Israel matou quatro homens armados que tentavam entrar no país a partir do Líbano, informa um comunicado militar.

Os soldados “detectaram um esquadrão terrorista que tentava infiltrar-se através da barreira segurança com o Líbano e colocar um artefato explosivo”, afirma o comunicado.

“Quatro terroristas foram mortos”, acrescenta a nota.

O Exército informou durante a madrugada que bombardeou posições do Hezbollah no território libanês.

Desde o início da guerra provocada pelo ataque sem precedentes do Hamas contra Israel, em 7 de outubro, os confrontos na fronteira israelense-libanesa deixaram pelo menos 10 mortos do lado libanês, a maioria combatentes, além de um jornalista da agência de notícias Reuters e outros dois civis.

Do lado israelense, morreram pelo menos duas pessoas.

A agência nacional de notícias nacional libanesa (NNA) informou que áreas da fronteira sofreram bombardeios “contínuos” durante a noite.

Várias casas da localidade de Dhayra foram atingidas, o que provocou vítimas, segundo a agência, que não revelou a condição de saúde dos atingidos.

“O inimigo (Israel) utilizou bombas de fósforo e atacou civis”, afirmou a agência.

A ONG Human Rights Watch acusou na semana passada Israel de utilizar este tipo de bomba contra os integrantes do Hamas em Gaza e no sul do Líbano.

O Exército israelense nega as acusações.

© Agence France-Presse