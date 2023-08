Onça-pintada ganha picolé de sangue para aliviar do calor

Na quarta-feira (2), Houston, que fica no Texas, registrou máxima de 38ºC

O Zoológico de Houston, nos Estados Unidos, ofereceu um refresco especial para uma de suas moradoras mais majestosas: a onça-pintada chamada “Viva”.

Viva faz parte da ala do Pantanal do zoológico e, assim como os outros animais carnívoros da instituição, recebeu um delicioso “picolé de sangue” para ajudá-la a enfrentar o calor escaldante do verão. O picolé é preparado principalmente com sangue de cavalo, coletado a partir das carnes fornecidas aos grandes felinos.

O sangue é diluído em água antes de ser congelado, garantindo assim que a onça-pintada possa saboreá-lo de maneira segura e prazerosa.