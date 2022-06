OMC emite alerta para riscos no fornecimento de alimentos pela Ucrânia

Os países que assinaram ressaltam que buscarão maneiras de ajudar os agricultores ucranianos na plantação e cultivo de cereais e oleaginosas

Cinquenta e seis membros da Organização Mundial do Comércio (OMC), incluindo os Estados Unidos e o Reino Unido, soltaram um comunicado conjunto em que alertam sobre as consequências da destruição da Ucrânia para o comércio global, em particular no que diz respeito ao fornecimento de fertilizantes, óleo de girassol, minerais essenciais e grãos produzidos pelo país.

“O impacto da guerra, incluindo o bloqueio do acesso da Ucrânia ao Mar Negro, está comprometendo seriamente o fornecimento de alimentos para algumas das partes mais vulneráveis do mundo. Isso corre o risco de levar milhões de pessoas à insegurança alimentar, aumentando a situação já grave causada pela covid-19”, diz o comunicado divulgado neste domingo, 12, na esteira da 12ª Conferência Ministerial da OMC.

No texto, os países que assinaram ressaltam que buscarão maneiras de ajudar os agricultores ucranianos a continuar plantando e cultivando cereais e oleaginosas. “Dentro da capacidade de cada membro da OMC, continuaremos a fornecer ajuda humanitária para aliviar o sofrimento de civis ucranianos, inclusive para ajudar a garantir seu acesso a bens e serviços básicos, incluindo alimentos”, destacam.

Por: Estadão Conteúdo