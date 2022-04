OCDE: países membros estão avançando lentamente em metas de desenvolvimento sustentável

Embora os países da OCDE tenham erradicado a pobreza extrema, a maioria deles precisa fazer mais para reduzir a privação de forma mais ampla

Os países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) estão avançando de forma lenta para atingir sua metas de desenvolvimento sustentável visando 2030. Em relatório, a instituição aponta que os membros cumpriram ou estão perto de cumprir apenas um quarto das metas para as quais o desempenho pode ser medido.

Praticamente todos os países já estão garantindo as necessidades econômicas básicas e implementando as ferramentas e estruturas políticas, mas o progresso em direção a 21 metas em questões como garantir que ninguém seja deixado para trás, restaurar a confiança nas instituições e limitar as pressões sobre o meio ambiente ainda está longe de acontecer, aponta o relatório.

Embora os países da OCDE tenham erradicado a pobreza extrema, a maioria deles precisa fazer mais para reduzir a privação de forma mais ampla, aponta. Mulheres, jovens adultos e migrantes enfrentam desafios maiores do que o resto da população e, apesar de alguns progressos, os direitos e oportunidades das mulheres ainda são limitados nas esferas privada e pública, indica o relatório.

Estadão Conteúdo