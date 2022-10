‘O mundo precisa dele’, diz primeiro-ministro de Portugal ao declarar apoio a Lula

O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, declarou apoio à candidatura de Lula da Silva (PT) à Presidência nas eleições deste ano

SÃO PAULO, SP

O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, declarou apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência nas eleições deste ano. O vídeo com a manifestação do português foi compartilhado pelo petista nas redes sociais nesta terça-feira (2).

“O primeiro-ministro de Portugal, obviamente, não se pronuncia nem interfere nas eleições dos irmãos brasileiros. Mas o secretário-geral do PS, o amigo do Brasil, tem muita saudade das relações de proximidade, de amizade entre Portugal e Brasil”, inicia Costa, no vídeo.

O primeiro-ministro de Portugal ainda diz que o Brasil e o mundo precisam de Lula.

“O mundo precisa de um Brasil forte, um Brasil que participe das grandes causas da humanidade, como combater a desigualdade, a luta pela saúde, para enfrentarmos as alterações climáticas. O Brasil e o mundo precisam de Lula da Silva”, disse Costa.

Na descrição da publicação, o candidato do PT agradece o apoio de Costa. “Obrigado, António Costa. Que as relações entre nossos países se fortaleçam, em benefício dos brasileiros e portugueses”, escreveu Lula.