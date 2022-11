Nova gafe: Biden confunde Colômbia com Camboja

“Quero agradecer ao primeiro-ministro pela liderança da Colômbia como presidente da ASEAN”, declarou Biden, ao iniciar conversas presididas pelo primeiro-ministro cambojano

O bloco regional do Sudeste Asiático, a ASEAN, ganhou neste sábado (12) um novo membro surpresa do outro lado do mundo, pelo menos por um instante, graças a um deslize do presidente americano, Joe Biden.

“Quero agradecer ao primeiro-ministro pela liderança da Colômbia como presidente da ASEAN”, declarou Biden, ao iniciar conversas com líderes regionais em Phnom Penh, presididas pelo primeiro-ministro cambojano, Hun Sen.

A Colômbia parece estar na mente do presidente americano, porque ele já havia cometido o mesmo erro ao deixar a Casa Branca para sua longa viagem à Ásia.

Biden disse aos jornalistas que estava “indo para a Colômbia”, antes de se corrigir rapidamente: “quero dizer, Camboja”.

O atual presidente dos Estados Unidos, que completa 80 anos este mês, é conhecido por suas inúmeras gafes cometidas durante grande parte de sua longa carreira em Washington.

