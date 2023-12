‘Nosso coração esta noite está em Belém’, afirma papa em missa de véspera de Natal

Segundo a tradição cristã, celebrava uma véspera de Natal ofuscada pela guerra entre Israel e Hamas em Gaza

“Nosso coração esta noite está em Belém”, afirmou neste domingo (24) o papa Francisco, no momento em que a cidade da Cisjordânia onde nasceu Jesus, segundo a tradição cristã, celebrava uma véspera de Natal ofuscada pela guerra entre Israel e Hamas em Gaza

“Nosso coração, esta noite, está em Belém, onde o Príncipe da Paz continua sendo rejeitado pela lógica perdedora da guerra, com o rugido das armas que hoje também impedem que Ele encontre abrigo no mundo”, expressou o pontífice argentino durante a missa na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

© Agence France-Presse