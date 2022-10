Nos EUA, 4 pessoas da mesma família são sequestradas e mortas, incluindo bebê

Jasdeep Singh e Amandeep Singh foram vistos no vídeo com as mãos amarradas atrás das costas, disseram autoridades

Quatro membros de uma família foram encontrados mortos em uma cidade na Califórnia, Estados Unidos. As vítimas são o casal Jasleen Kaur, 27 e Jasdeep Singh, 36, a filha deles, Aroohi Dheri, de 8 meses, e o tio da criança, Amandeep Singh, 39.

Segundo o jornal San Francisco Chronicle, os corpos estavam em um terreno afastado na cidade de Merced e foram localizados nesta quinta-feira (5). A polícia informou que as vítimas foram sequestradas dois dias antes.”Esta noite nossos piores temores foram confirmados. Encontramos quatro pessoas mortas. Não há palavras para descrever a raiva que sinto”, disse o xerife do condado de Merced, Vernon Warnke, em uma entrevista coletiva perto do local.

Um suspeito de envolvimento no sequestro foi detido ainda nesta quinta (6), disseram autoridades. Identificado como Jesus Salgado, 48, ele teria tentado se matar “antes do envolvimento da polícia”, disseram os oficiais do xerife.

Segundo as investigações, a família teria sido levada à força em um estabelecimento nas proximidades da Rodovia 59. Câmeras de vigilância mostraram uma pessoa portando uma arma de fogo entrando no local, por volta das 9h de segunda-feira (3).

Jasdeep Singh e Amandeep Singh foram vistos no vídeo com as mãos amarradas atrás das costas, disseram autoridades. Os dois homens foram colocados no banco de trás de um caminhão, onde estavam Kaur e o bebê. O carro, conduzido pela pessoa com a arma, foi encontrado queimado na cidade vizinha de Winton.