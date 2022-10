Bolsonaro pede a deputados aliados que falem com ‘pessoas do chão de fábrica’

Bolsonaro tem feito uma série de encontros de campanha no Alvorada. Diferentemente do que acontecia ao longo do governo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu nesta quinta-feira, 6, que os deputados eleitos que o apoiam conversem com “pessoas do chão de fábrica” para virar votos a seu favor no segundo turno das eleições contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O chefe do Executivo se reuniu no Palácio da Alvorada com parlamentares da base do governo, depois de ter recebido governadores aliados no local ao longo da semana.

“A gente precisa de vocês agora. Obviamente, não tem como manter a estrutura da campanha. O pessoal vai no limite, já fui parlamentar também, já concorri à reeleição, mas uma parte da estrutura dá para ser mantida, e vocês têm o papel primordial nesta conversa, em especial com os mais humildes, para mostrar para eles essas questões, mostrar para eles as pautas que têm a ver com a nossa família”, declarou o presidente.

Bolsonaro tem feito uma série de encontros de campanha no Alvorada. Diferentemente do que acontecia ao longo do governo, a imprensa passou a ser autorizada a entrar no Palácio para acompanhar pronunciamentos do candidato à reeleição com seus aliados.

Na quarta-feira, 5, o chefe do Executivo recebeu os governadores reeleitos do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e do Paraná, Ratinho Junior (PSD), além de integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) do Congresso, chamada de bancada ruralista

Na terça-feira, 4, Bolsonaro recebeu no Alvorada os governadores reeleitos de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), além do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), que ficou de fora do segundo turno da eleição no Estado.

Nesta quinta, estiveram presentes no Palácio os líderes na Câmara dos principais partidos que apoiam Bolsonaro: André Fufuca (PP-MA) e Vinicius Carvalho (Republicanos-SP). Além disso, o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira (SP), também compareceu. O presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), foi outro que participou do encontro.

Dos ministros do governo se fizeram presentes Ciro Nogueira (Casa Civil), Célio Faria Júnior (Secretaria de Governo) e Fábio Faria (Comunicações), além do candidato a vice de Bolsonaro, Walter Braga Netto (PL).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo