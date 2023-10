Norueguês Jon Fosse vence Prêmio Nobel de Literatura

“É um dos dramaturgos mais representados no mundo e tem se tornado cada vez mais reconhecido por sua prosa”, destacou Anders Olsson

O norueguês Jon Fosse (1959) venceu o Prêmio Nobel de Literatura 2023 por “suas peças e prosas inovadoras que dão voz ao indizível”, segundo a Academia Sueca. Fosse é considerado um “Beckett do século 21”.

“Sua imensa obra, escrita em Nynorsk (dialeto rural) norueguês e abrangendo uma variedade de gêneros, consiste em uma riqueza de peças, romances, coleções de poesia, ensaios, livros infantis e traduções. É um dos dramaturgos mais representados no mundo e tem se tornado cada vez mais reconhecido por sua prosa”, destacou Anders Olsson, presidente do comitê do Nobel de Literatura.

“Fosse combina o enraizamento na linguagem e na natureza de sua formação norueguesa com técnicas artísticas na esteira do modernismo”, acrescentou. O Nobel de Literatura é concedido a um autor pelo conjunto da obra.

Nascido em 29 de setembro de 1959, em Haugesund, na Noruega, Jon Fosse cresceu em Strandebarm. Aos 7 anos, sofreu um acidente e chegou a comentar que essa foi a experiência mais importante de sua infância e que o transformou em um artista. Ele cresceu em uma família adepta do pietismo, um movimento espiritual protestante. Seu avô era quacre, pacifista e esquerdista. O escritor se distanciou dessas crenças e preferiu se definir, a princípio, como ateu. Em 2013, declarou-se católico.

Fosse é um escritor multifacetado, mas pouco acessível ao grande público. Apesar disso, é um dos autores de teatro com mais peças representadas na Europa. Sua obra é composta por cerca de 40 peças, entre as quais Og aldri skal vi skiljast (E Nunca Nos Separemos), seu primeiro texto a ser encenado, em 1994, e Nokon kjem til å komme (Alguém Vai Chegar), a primeira que ele escreveu e que lhe deu fama como dramaturgo, além de 16 livros de prosa, 8 de poesia e dois de ensaios. Seus livros já foram traduzidos para mais de 50 idiomas

As obras de Fosse rompem com as regras clássicas, reduzem o enredo ao mínimo e utilizam uma linguagem simples e sem adornos, em que a chave da compreensão está na musicalidade e nas pausas

Sua obra mais recente, Septologia, que distribui sete capítulos em três volumes que somam 1.250 páginas, narra o encontro de um homem com outra versão de si mesmo para levantar questões existenciais.

Acaba de chegar às livrarias, pela Companhia das Letras, É a Ales, “um romance hipnótico” que oferece “uma reflexão assombrosa sobre o amor, a perda e o legado de nossos antepassados”. Neste sábado, 7, a Fósforo publica a versão em e-book do romance Brancura. O livro impresso chega às livrarias em 26 de outubro.

Para 2024, a mesma Fósforo prepara uma antologia de poemas e outra de peças do escritor norueguês; e a Companhia das Letras prevê a publicação de Trilogia, premiado volume com três novelas sobre a história de amor de um jovem casal. Em 2025, a Fósforo volta a publicar Jon Fosse e manda para as livrarias Septologia, livro que é considerado sua grande obra literária.

