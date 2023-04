Noruega expulsa 15 ‘agentes de inteligência’ russos

Os 15 russos, presentes na Noruega como diplomatas, devem deixar o território norueguês “em breve”, disse o ministério

A Noruega anunciou nesta quinta-feira (13) a expulsão de 15 funcionários da embaixada russa em Oslo, que considera “agentes de inteligência”.

“Esses 15 agentes de inteligência são declarados indesejáveis porque realizam atividades incompatíveis com seu status diplomático”, disse a ministra das Relações Exteriores da Noruega, Anniken Huitfeldt, em comunicado.

“Esta é uma medida importante para combater e reduzir o escopo das atividades de espionagem russa na Noruega”, acrescentou.

Os 15 russos, presentes na Noruega como diplomatas, devem deixar o território norueguês “em breve”, disse o ministério.

A embaixada russa em Oslo ainda não respondeu aos pedidos de comentários da AFP.

Os serviços de inteligência noruegueses apontam regularmente a Rússia e a China como as principais ameaças de espionagem contra o país nórdico, membro da Otan e fronteiriço com a Rússia, com quem compartilha uma fronteira de 198 km no Ártico.

Em abril de 2022, poucas semanas após o início da invasão russa da Ucrânia, Oslo – como outras capitais europeias – expulsou três diplomatas russos suspeitos de espionagem, levando Moscou a responder expulsando três diplomatas noruegueses.

Os dois países mantiveram relações próximas durante muito tempo – particularmente no Extremo Norte – mas estas deterioraram-se consideravelmente desde o início do conflito na Ucrânia.

Embora não seja membro da União Europeia, a Noruega adotou quase todas as sanções do bloco contra a Rússia.

