Nikki Haley promete se manter na disputa contra Trump até o fim das primárias republicanas

“Eu me recuso a desistir”, disse Haley mais tarde a um pequeno grupo de apoiadores reunidos na Carolina do Sul

Greenville, 20 – A ex-embaixadora dos EUA na ONU, Nikki Haley, disse que vai se manter na disputa contra o ex-presidente Donald Trump nas primárias republicanas independente do resultado no seu estado, a Carolina do Sul, no sábado, 24. Haley é a última grande candidata no caminho de Trump para a indicação presidencial do Partido Republicano, e, apesar de não aparecer com chances nas pesquisas, ela disse que “se recusa a desistir”

Apoiada pelos números mais fortes de arrecadação de fundos de sua carreira política, Haley prometeu permanecer na luta contra Trump pelo menos até depois da lista de mais de uma dúzia de disputas da Super Terça, em 5 de março.

“Dez dias depois da Carolina do Sul, outros 20 Estados votam. Quer dizer, isso não é a Rússia. Não queremos que alguém entre e obtenha apenas 99% dos votos”, disse Haley. “Qual é a pressa? Por que todo mundo está tão em pânico por eu ter que sair dessa corrida?”

“Eu me recuso a desistir”, disse Haley mais tarde a um pequeno grupo de apoiadores reunidos na Carolina do Sul em um discurso no qual descreveu a justificativa para ficar. “A Carolina do Sul votará no sábado. Mas, no domingo, ainda serei candidato a presidente. Não vou a lugar nenhum.”

Alguns republicanos incentivam Haley a permanecer na campanha, mesmo que continue perdendo – potencialmente até a Convenção Nacional Republicana em julho. Sua presença contínua pode ser útil no caso de o ex-presidente de 77 anos, talvez o favorito mais instável da história dos EUA, se tornar um criminoso condenado ou tropeçar em outro grande escândalo.

Enquanto o movimento “Make America Great Again” (MAGA) de Trump pressiona pela saída da republicana, Haley destaca a exposição legal de Trump e critica os trumpistas que dizem que ela prejudica as chances de Trump contra o presidente democrata Joe Biden nas eleições gerais ao se recusar a desistir.

“Isso é a coisa mais ridícula que eu já ouvi. Se eu sair da corrida hoje, será a eleição geral mais longa da história”, disse Haley à AP.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ela também recuou quando questionada se há algum Estado primário onde possa derrotar Trump. “Em vez de me perguntar quais estados eu vou ganhar, por que não perguntamos como ele vai ganhar uma eleição geral depois de passar um ano inteiro em um tribunal?”, questionou.

Os obstáculos de Haley

A história sugere que Haley não tem chance de parar Trump. Nunca antes um republicano perdeu as duas primeiras disputas primárias, como Haley tem por uma média de 21 pontos, e foi para a nomeação presidencial do partido. As pesquisas sugerem que ela é uma grande azarã em seu Estado e nas 16 disputas da Super Terça que se seguirão. E desde que anunciou sua primeira candidatura presidencial em 2015, todos os esforços de um republicano para conter a ascensão de Trump fracassaram. No entanto, ela tende à luta.

Para que ninguém questione seu compromisso, a campanha de Haley gasta mais de US$ 500 mil em uma nova campanha publicitária na televisão que começará a ser veiculada nesta quarta-feira, 21, em Michigan, antes das primárias de 27 de fevereiro no Estado, de acordo com a porta-voz Olivia Perez-Cubas. Ao mesmo tempo, Haley agendou viagens para 11 locais em uma semana nos Estados de Michigan, Minnesota, Colorado, Utah, Virgínia, Washington, D C., Carolina do Norte e Massachusetts.

A programação também inclui pelo menos 10 eventos privados de arrecadação de fundos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De fato, a extensa base de grandes e pequenos doadores de Haley a financia em um ritmo extraordinário, apesar de seu desempenho abaixo do esperado nas urnas. Isso é um reflexo dos temores republicanos persistentes sobre a capacidade de Trump de conquistar eleitores independentes e moderados nas eleições gerais e sérias preocupações sobre a turbulenta liderança caso ele retorne à Casa Branca.

“Vou apoiá-la até a convenção”, disse o doador republicano Eric Levine, que coorganizou uma arrecadação de fundos em Nova York para Haley no início deste mês. “Não estamos preparados para dobrar nossas tendas e orar no altar de Donald Trump.”

“Há valor em ela se manter e reunir delegados, porque se e quando ele tropeçar”, continuou Levine, “quem sabe o que acontece”.

Levine está longe de estar sozinho. Haley arrecadou US$ 5 milhões em uma campanha de arrecadação de fundos após seu segundo lugar em New Hampshire, que incluiu paradas no Texas, Flórida, Nova York e Califórnia, disse a porta-voz Perez-Cubas. Apenas em janeiro, sua campanha arrecadou US$ 16,5 milhões (R$ 81,3 milhões), incluindo US$ 2 milhões em pequenas doações online, e alcançou o melhor mês de financiamento da história da republicana. Isso aconteceu após Trump ameaçar “barrar permanentemente” os apoiadores de Haley de seu movimento MAGA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Haley arrecadou mais US$ 1 milhão na semana passada nas 24 horas após Trump atacar seu marido, um militar que atualmente serve no exterior.

O único membro do Congresso que endossou Haley, o deputado Ralph Norman, da Carolina do Sul, insistiu que ela permaneceria na disputa mesmo que fosse derrotada no Estado, onde ela mora e foi governadora por dois mandatos.

“Obviamente, você quer ganhar todas, mas para aqueles que dizem que isso vai constrangê-la, ou acabar com sua carreira política, eu discordo. Ela está disposta a correr esse risco”, disse Norman em entrevista. “Acho que é uma coisa corajosa que ela está fazendo.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A equipe de Haley está especialmente focada em vários Estados da Super Terça com primárias republicanas abertas ou semiabertas, o que permite que um grupo mais amplo de eleitores participe – especialmente independentes e moderados – em vez de apenas conservadores mais ferrenhos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Trump não está feliz

Trump, nos últimos dias, mostrou lampejos de fúria em resposta à recusa de Haley em ceder a nomeação.

Ele a chamou de “estúpida” e “cérebro de pássaro” em uma publicação nas redes sociais no fim de semana e sua campanha divulgou um memorando antes de seu discurso na terça-feira prevendo que ela seria forçada a sair da corrida depois de perder seu estado natal no sábado.

“O verdadeiro ‘Estado’ da campanha de Nikki Haley?”, escreveram os chefes de campanha de Trump. “Quebrado, sem ideias, sem gás e completamente superado por todas as medidas, por Donald Trump.”

Ansioso para se preparar para uma disputa eleitoral contra Biden, o ex-presidente republicano adota medidas agressivas para assumir o controle do Comitê Nacional Republicano, a máquina política nacional do Partido Republicano, que deve permanecer neutra nas eleições primárias presidenciais. Na semana passada, Trump anunciou planos para instalar o conselheiro sênior de sua campanha, Chris LaCivita, como diretor de operações do CNR e a nora Lara Trump como co-presidente do comitê.

Há toda a expectativa de que a atual presidente do comitê, Ronna McDaniel, renuncie após Trump vencer as primárias da Carolina do Sul e as autoridades do partido acabem concordando com os desejos do ex-presidente. Reservadamente, a equipe de Haley admite que não há nada que possa fazer para impedir a tomada de poder por Trump.

Em seu discurso, Haley disse que “não tem medo da retaliação de Trump”. “Não estou procurando nada dele”, disse ela. “Meu próprio futuro político é de zero preocupação.”

Haley, na entrevista à AP, também alertou o partido para não deixar Trump invadir os cofres do conselho para pagar seus honorários legais, enquanto mantém tem uma visão de curto prazo das perspectivas políticas do republicano.

A posição de Trump mudará fundamentalmente se ele for um criminoso condenado antes do dia da eleição, disse Haley, reconhecendo que tal resultado é uma possibilidade muito real, já que Trump lida com 91 acusações criminais em quatro casos criminais separados.

“As pessoas não estão olhando seis meses para o futuro quando esses casos judiciais ocorreram”, disse Haley. “Ele vai estar em um tribunal durante todo o mês de março, abril, maio e junho. Como é que se ganha uma eleição geral quando estes casos continuam a correr e os julgamentos continuam a chegar?”

Quanto ao seu caminho a seguir, Haley disse que está focada apenas em seus planos até a Super Terça. Quanto à permanência na disputa até a convenção de julho, ela disse que não pensou muito à frente.

Alguns eleitores gostariam que ela o fizesse. Gil White, um veterano republicano de 75 anos de James Island, Carolina do Sul, disse que era um apoiador de Trump até que o ex-presidente criticou o marido de Haley, um militar, na semana passada. “Menosprezar um militar em destacamento é demais”, disse White ao participar de um comício de Haley na ilha de Kiawah no fim de semana.

Ele reconheceu preocupações com as chances de Haley contra Trump, mas disse que quer que ela permaneça na disputa mesmo que continue perdendo. “Quero a escolha”, disse.

Estadão Conteúdo