Nevasca deixa 31 mortos nos EUA

A tempestade de inverno mais rigorosa em décadas nos Estados Unidos deixou 31 mortos e milhares de lares sem eletricidade neste domingo de Natal, quando a neve intensa e o frio congelante atingiram partes do leste dos Estados Unidos.

O clima extremo, com nevascas e temperaturas de até -48ºC, levou ao cancelamento de milhares de voos e deixou estradas intransitáveis neste fim de ano.

Uma situação de crise se desenrolava em Buffalo, no estado de Nova York, uma vez que os serviços de emergência não conseguiam chegar às áreas mais atingidas pela nevasca.

“É como ir para uma zona de guerra”, comentou a governadora de Nova York, Kathy Hochul, natural de Buffalo, onde a neve chegou a 2,4 metros e houve apagões. Ela alertou na noite de hoje que os moradores ainda enfrentam uma situação perigosa, com risco de vida”, e pediu a todos que permaneçam em casa.

Trinta e uma mortes relacionadas às condições climáticas foram confirmadas em nove estados, incluindo quatro no Colorado e 12 em Nova York.

A tempestade, de intensidade rara, atinge o país desde a noite de quarta-feira. Algumas mortes ocorreram em estradas, devido ao asfalto congelado e à visibilidade ruim.

Autoridades relataram condições historicamente perigosas na região de Buffalo, com horas de apagões e corpos encontrados em veículos e sob bancos de neve.

O aeroporto internacional da cidade permanecerá fechado até terça-feira, e uma proibição de dirigir permanecia em vigor para todo o condado de Erie, onde está localizada a metrópole.

Devido a subestações de energia congeladas, alguns moradores não devem ter o serviço restabelecido até terça-feira, com uma subestação enterrada sob 18 pés de neve, segundo um funcionário do alto escalão do condado.

Entre 30 e 60 centímetros de neve ainda devem cair durante a noite, segundo o Serviço Meteorológico Nacional (NWS, sigla em inglês).

Uma proibição de viajar pela região está em vigor desde a última sexta-feira, mas centenas de pessoas ficaram retidas em seus veículos. Para resgatá-las, a governadora Kathy Hochul mobilizou a Guarda Nacional no condado de Erie e na cidade de Buffalo, onde os serviços de emergência estavam praticamente paralisados.

“Os ventos são tão fortes que a neve forma dunas. É uma loucura”, comentou ontem Ali Lawson, 34, que mora em Buffalo há oito anos.

Quase 1,7 milhão de clientes em todo o país ficaram sem eletricidade no fim de semana, segundo o site Poweroutage.us. Esse número caiu substancialmente na noite deste domingo, embora mais de 70.000 clientes ainda estejam às escuras no leste americano.

Segundo o NWS, as temperaturas no centro e leste dos Estados Unidos devem voltar “aos padrões da estação em meados da próxima semana”.

A tempestade forçou o cancelamento de mais de 2.400 voos nos Estados Unidos neste domingo, além de cerca de 3.500 na véspera e quase 6.000 na última sexta-feira, segundo o site Flightaware.com. Entre os aeroportos onde viajantes ficaram retidos no dia de Natal estão os de Atlanta, Chicago, Denver, Detroit e Nova York.

