Nasa divulga novos registros feitos pelo supertelescópio espacial James Webb

Embora o buraco negro não seja visível na imagem divulgada, ele fica localizado ao centro da “Roda de Carro”

Nesta terça-feira (2), a agência espacial norte-americana, Nasa, em conjunto com as agências espaciais do Canadá e da Europa, divulgou um novo registro feito pelo supertelescópio espacial James Webb.

A imagem detectada é de uma galáxia que fica a cerca de 500 milhões de anos-luz do planeta Terra, e foi apelidada de “Roda de Carro” por ter uma estrutura circular. também foi possível ver duas galáxias espirais menores.

Tal como a Via Láctea, a “Roda de Carro” era provavelmente uma galáxia espiral, mas colidiu com uma galáxia menor há mais de 400 milhões de anos, o que a fez mudar de formato. “Agora, esse sistema é composto por 2 anéis – um anel interno brilhante e um anel colorido circundante. Ambos se expandem para fora do centro como ondulações de um lago”, afirmou a Nasa por meio de comunicado.

Esta galáxia já havia sido flagrada por outros telescópios, como o Hubble, mas com muita poeira, o que dificulta a visão desse sistema para telescópios de luz visível. Por isso, certas estruturas não tinham sido vistas até então.

O supertelescópio Webb utiliza do infravermelho para poder detectar melhor essas galáxias, um método que vence as barreiras de poeira. Com isso, estrelas e regiões de formação de astros dentro da galáxia conseguem ser vistas com maior facilidade.

Embora o buraco negro não seja visível na imagem, ele fica ao centro da “Roda de Carro”. E com novos dados e imagens, os cientistas podem melhor compreender o comportamento dele. A Nasa ainda afirmou que novos registros serão disponibilizados nas próximas semanas.