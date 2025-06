‘Não devem achar que acabou, não sairão ilesos’, diz líder supremo do Irã após ataques aéreos de Israel

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, fez um pronunciamento à nação nesta sexta-feira (13), depois do ataque de Israel a suas instalações militares na quinta, em uma nova escalada do conflito no Oriente Médio. Khamenei afirmou, em vídeo, que os israelenses “começaram uma guerra”.



“A vida será sombria para eles”, disse. “Eles não devem pensar que atacaram e que acabou.” “Não permitiremos que escapem ilesos deste grande crime. As forças armadas do Irã certamente atacarão com força”, declarou.



Uma autoridade israelense afirmou na tarde desta sexta que dezenas de mísseis balísticos iranianos estão a caminho de Israel. Segundo ele, os moradores foram instruídos a permanecer em abrigos antiaéreos até novo aviso.



As forças iranianas retaliaram os primeiros ataques de Israel com drones explosivos que, até o momento, mais demonstraram um sinal da liderança da teocracia de que não está passiva. Não houve danos registrados ainda em Israel, e boa parte dos drones pode ter sido abatida pela Jordânia, que afirmou ter acionado defesas aéreas para evitar danos às suas cidades.



O premiê israelense, Binyamin Netanyahu, disse, após seu ataque, esperar que haja retaliações em ondas, que ele prevê serem “muito fortes”. Mais cedo, nesta sexta, as forças de Israel voltaram a atacar o Irã, com uma nova leva de ataques aéreos –Teerã, por sua vez, disparou a primeira onda de drones contra o Estado judeu.



Esta nova etapa de ataques israelenses ocorreu em Tabriz, Shiraz, Khorramabad, Fordow, Teerã e vários outros pontos. As forças de Israel disseram ter completado uma etapa da operação, que mirou indústrias e centros de lançamento de mísseis terra-terra do Irã, visando reduzir a capacidade de reação do rival.