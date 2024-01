Musk faz uso de drogas e preocupa investidores e executivos, diz jornal

Executivos e acionistas das empresas de Elon Musk – Tesla, X, SpaceX, entre outras – estão preocupados com a conduta do bilionário em suas atividades recreativas. De acordo com uma reportagem do jornal norte-americano, o uso de drogas como ketamina, LSD, cocaína e cogumelos “mágicos” fazem diretores perderem o sono com o temor de que suas companhias sejam afetadas.

Musk não respondeu aos pedidos de comentário do Wall Street Journal. Seu advogado, Alex Spiro, afirmou que o empresário é submetido a testes com frequência, de forma aleatória, e nunca falhou em nenhum dos exames.

Elon Musk já assumiu publicamente fazer uso de drogas com certa frequência. Em 2018, o bilionário apareceu no videocast de Joe Rogan fumando maconha, o que fez as ações da Tesla caírem mais de 9% no mesmo dia.

Ele também já falou sobre usar ketamina, um anestésico potente e com efeito psicodélico, para tratar depressão – o uso do medicamento de forma controlada já é prescrito por psiquiatras nos EUA para o tratamento da doença.

Festas e eventos em que o bilionário já admitiu ter feito o uso de drogas aconteceram nos últimos anos, em diversas partes do mundo, e pessoas que acompanhavam Musk tinham que assinar um documento de confidencialidade ou entregar seus celulares na entrada do encontro.

Pessoas próximas informaram ao Wall Street Journal, porém, que o comportamento começou com maior frequência em 2017

Essa postura fez com que os investidores fiquem temerosos pela saúde e quanto à capacidade de Musk de administrar as empresas que têm na mão. Isso porque Musk já teria aparecido sob efeitos de drogas no trabalho, com dificuldades de apresentar reuniões ou conversar com colegas, afirmou o jornal norte-americano.

Além disso, o uso de drogas ilegais pode levar Musk a uma investigação por violações da política federal norte-americana, colocando em risco toda a sua posição nas empresas que criou – e em sua imagem, que se confunde com suas próprias companhias frequentemente.

Na ocasião em que participou do videodcast de Joe Rogan, por exemplo, Musk teve que enfrentar a Nasa, que ordenou uma revisão da cultura corporativa e de segurança da SpaceX, e afirmou que o empresário não seria visto “fumando ou bebendo álcool em público novamente”.

A empresa foi a vencedora de uma licitação da agência espacial norte-americana para levar astronautas para a Estação Espacial Internacional e é a única empresa no país autorizada para a missão.