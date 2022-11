Musk diz que vai restabelecer contas suspensas no Twitter

Ele tomou a decisão após consultar os usuários da plataforma. “Vox Populi, Vox Dei”, ele twittou, uma frase latina que significa que a voz do povo é a voz de Deus.

Elon Musk disse que restabeleceria contas suspensas no Twitter, trazendo de volta usuários que anteriormente haviam sido banidos por postar discurso de ódio, incitar a violência ou se envolver em outro comportamento que violasse suas políticas. Musk disse nesta quinta-feira, 24, que a anistia começaria na próxima semana, desde que as contas não “violassem a lei ou se envolvessem em spam flagrante”. Ele tomou a decisão após consultar os usuários da plataforma. “Vox Populi, Vox Dei”, ele twittou, uma frase latina que significa que a voz do povo é a voz de Deus.

Desde que ele assumiu o Twitter, a rede social restabeleceu várias contas importantes, incluindo as pertencentes ao ex-presidente Donald Trump, ao rapper Kanye West e à comediante Kathy Griffin. No entanto, Musk também twittou recentemente que não iria restabelecer a conta do teórico da conspiração Alex Jones. Não ficou claro quantas outras contas seriam restabelecidas.

Musk se descreveu como um absolutista da liberdade de expressão e disse que o Twitter geralmente deveria intervir apenas para cumprir as leis locais. Desde que Musk comprou o Twitter por US$ 44 bilhões no mês passado, ele fez grandes mudanças na empresa – cortando sua equipe, cobrando dos usuários pelas marcas de seleção “verificadas” do Twitter e reformulando a moderação de conteúdo da plataforma. Antes de Musk assumir o Twitter, a empresa baniu ou suspendeu contas por comportamentos como perseguição, xingamentos racistas e doxing – uma forma de assédio na qual o assediador publica informações privadas ou de identificação sobre alguém na internet.

Depois de assumir o Twitter, Musk disse que a empresa “formaria um conselho de moderação de conteúdo com pontos de vista amplamente diversos”. Ele acrescentou: “Nenhuma decisão importante de conteúdo ou restabelecimento de contas acontecerá antes que o conselho se reúna.” Fonte: .

Estadão Conteúdo