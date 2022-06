Musk acusa Twitter de ocultar informações e abre a porta para retirar oferta de compra

Musk, segundo a nota, necessita de mais informações para preparar a transação e finalizar o lançamento da operação

Elon Musk, CEO da Tesla, ameaçou retirar sua oferta para adquirir o Twitter, alegando que a rede social não cumpre suas obrigações de fornecer os dados necessários sobre contas falsas.

O Twitter cometeu “uma clara violação material” de suas “obrigações sob o acordo de fusão e o senhor Musk se reserva o direito de não consumar a transação e seu direito de encerrar o acordo de fusão”, afirma um documento apresentado à Bolsa de Valores e divulgado nesta segunda-feira. O texto foi divulgado no site da agência reguladora do mercado de ações, a SEC.

Após apresentar em abril uma oferta de compra da rede social por 44 bilhões de dólares, o homem mais rico do mundo colocou em dúvida várias vezes os dados fornecidos pelo Twitter sobre contas falsas e as medidas adotadas para limitar sua proliferação.

Segundo a empresa, as contas falsas representam menos de 5% das registradas. “A última oferta do Twitter de incluir simplesmente detalhes adicionais relativos a seus métodos por documentos escritos ou explicações verbais, equivale a rechaçar os pedidos de dados formulados pelo senhor Musk”, afirma o texto.

Musk, segundo a nota, necessita de mais informações para preparar a transação e finalizar o lançamento da operação.

O fundador da Tesla afirma que a metodologia utilizada pelo Twitter não é “adequada” e sustenta que deve realizar a sua “própria análise”. Musk pediu “repetidamente” mais informações da rede social, de acordo com sua carta.

O presidente do Twitter, Parag Agrawal, disse em meados de maio que os números “são baseados em múltiplas análises humanas de contas, que são selecionadas aleatoriamente”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Musk respondeu a essas explicações com um emoji na forma de excremento. “Como os anunciantes sabem pelo que estão realmente pagando?”, tuitou. “É uma questão fundamental para a saúde do Twitter”, acrescentou.

Para o analista Dan Ives, da Wedbush, essa nova briga mostra que Musk “está procurando uma maneira de se livrar do acordo”.

A direção do Twitter “certamente vai contradizer” esta versão dos eventos, sustentou o especialista em um tuíte. A empresa não respondeu às perguntas da AFP sobre esta situação.

Este novo episódio na operação midiática de compra do Twitter ocorre após o término, na sexta-feira, do prazo para as autoridades americanas iniciarem a análise da operação, o que não fizeram e, portanto, deixaram o campo aberto para que a transação fosse realizada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A cláusula indenizatória, caso a operação não seja realizada, chega a 1 bilhão de dólares. Às 15h35 GMT (12h35 em Brasília), as ações do Twitter caíam quase 3,3% em Wall Street.

© Agence France-Presse