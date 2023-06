Museu do Louvre resgata obras de arte ucranianas ameaçadas pela guerra

O resgate de, ao todo, 16 peças foi combinado oficialmente em fevereiro, e as peças foram escoltadas por militares em maio

O Museu do Louvre, em Paris, recebeu obras de arte da Ucrânia, com a intenção de proteger os itens da guerra e realizar restaurações, disse a presidente da instituição, Laurence des Cars, na última quarta-feira (14).



O resgate de, ao todo, 16 peças foi combinado oficialmente em fevereiro, e as peças foram escoltadas por militares em maio através da Polônia e da Alemanha.



Em conversa com a agência francesa AFP, Des Cars disse que o museu se preocupa em apoiar os ucranianos desde o começo da guerra e, diante da intensidade do conflito neste primeiro semestre do ano, decidiram coletar as obras.



Cinco ícones bizantinos do museu Khanenko, de Kiev, foram resgatados e estão expostos ao público do Louvre desde 14 de junho até 6 de novembro. Longe dos olhos dos visitantes, outras 11 obras do museu ucraniano foram escolhidas para uma colaboração científica para sua restauração.



“É pouca coisa em meio a um oceano de tristeza e desolação, mas mas é simbólico”, disse Des Cars, que no entanto enfatiza a importância de salvar esse patrimônio.



A diretora do Louvre havia recebido representantes de museus ucrânianos, entre eles a diretora do Khanenko, no final do ano passado. Segundo dados da época do Ministério da Cultura ucraniano, o museu estava entre os 468 centros danificados ou destruídos do país.



Com a exceção de telas grandes, a maior parte das obras de arte do museu já haviam sido transferidas para depósitos, onde ficaram submetidas a variações de temperatura e cortes de eletricidade, disse Des Cars.