Mulher morre ao cair de carro no rio das Cataratas do Niágara

A operação de resgate envolveu a redução do fluxo de água com a ajuda de uma barragem no rio, explicou a polícia

Uma mulher perdeu a vida nesta quarta-feira (8) quando seu carro caiu no rio Niágara, onde ficam as famosas cataratas de mesmo nome, o que desencadeou uma grande operação de resgate por helicóptero, anunciou a polícia.

Ao meio-dia, na cidade de Niagara Falls, no estado de Nova York, a polícia interveio após detectar a presença de um veículo preto praticamente submerso no leito do rio Niágara, próximo às cataratas, que serve de fronteira natural fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá.

A operação de resgate envolveu a redução do fluxo de água com a ajuda de uma barragem no rio, explicou a Polícia do Parque Estadual de Nova York em um comunicado.

Com a ajuda de drones e de um helicóptero, foi localizado “um corpo no banco do motorista”, segundo a mesma fonte.

Imagens de televisão mostraram um guarda costeiro pendurado por um cabo no helicóptero, que tentava se posicionar acima do veículo, no meio de uma nevasca, a apenas 50 metros das famosas Cataratas do Niágara.

“Uma mulher na casa dos 60 anos, originária do oeste do estado de Nova York, foi encontrada e declarada morta no local”, disse a polícia.

A investigação deve determinar como o veículo caiu no rio Niágara, entre uma ponte para carros e uma passarela de pedestres.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

©️ Agence France-Presse