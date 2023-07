Mulher é presa por tentar contratar assassino para o filho de 3 anos

Jazmin Paez de 18 anos, foi detida pela polícia de Miami, nos Estados Unidos ao tentar pagar US$ 3 mil pelo serviço em um site

Uma jovem de 18 anos, foi presa nos Estados Unidos por suspeita de tentar contratar um assassino de aluguel para matar seu filho de três anos. A polícia afirma que a suspeita, Jazmin Paez, teria enviado fotos da criança e oferecido US$ 3.000 (R$ 14,3 mil) pelo crime.

Segundo reportagem do jornal britânico Daily Mail, Jazmin teria solicitado um assassino para matar seu filho por meio do site falso de assassinos de aluguel chamado ‘RentAHitman.com’.

O responsável pelo site forneceu para os policiais a foto e o endereço da jovem. Um dos investigadores então conversou com a suspeita, fazendo se passar por atirador, na última quinta-feira (20).

Ela foi autuada em um centro de detenção do condado de Miami-Dade e recebeu uma fiança padrão de US$ 15 mil. As autoridades locais não informaram se a fiança foi paga ou se o Judiciário decidiu soltá-la.