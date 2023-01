‘Muito difícil’ expulsar tropas russas da Ucrânia este ano, diz general dos EUA

O general Milley afirmou acreditar, por outro lado, que uma “estabilização sustentada da defesa no front” é possível

O chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, Mark Milley, expressou, nesta sexta-feira (20), sérias dúvidas de que a Ucrânia conseguirá expulsar as tropas russas de seu território este ano.

“De um ponto de vista militar, continuo afirmando que este ano será muito, muito difícil expulsar completamente as forças russas de todas as áreas ocupadas da Ucrânia”, declarou o general Milley, em conversa com jornalistas, durante uma reunião de aliados da Ucrânia na base aérea americana de Ramstein, na Alemanha.

“Isso não quer dizer que não possa acontecer. Mas será muito, muito difícil”, acrescentou.

O general Milley afirmou acreditar, por outro lado, que uma “estabilização sustentada da defesa no front” é possível.

“Acredito que é muito, muito possível que os ucranianos realizem uma ofensiva significativa”, mas afirmou que “isso dependerá da entrega de equipamentos e treinamento”.

O secretário americano da Defesa, Lloyd Austin, afirmou durante a reunião que prevê uma contra-ofensiva da Ucrânia na primavera boreal.

