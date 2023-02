Moedas: dólar sobe ante rivais, após ata reforçar expectativa por aperto nos EUA

O dólar avançou ante boa parte dos pares rivais nesta quarta-feira, após a ata do Federal Reserve (Fed) reforçar expectativa

O dólar avançou ante boa parte dos pares rivais nesta quarta-feira, após a ata do Federal Reserve (Fed) reforçar expectativa por aperto monetário prolongado nos Estados Unidos, em um cenário de incertezas sobre a atividade econômica.

O índice DXY, que mede o dólar ante seis rivais fortes, fechou a sessão em alta de 0,39%, a 104,585 pontos. No fim da tarde em Nova York, o euro recuava a US$ 1,0603 e a libra, a US$ 1,2041, enquanto a moeda americana caía a 134,97 ienes.

Na reunião de fevereiro, alguns dirigentes do Fed defenderam um aumento de 50 pontos-base nos juros, embora todos os membros com direito a voto tenham optado por uma elevação mais branda, de 25 pontos-base. É o que revelou a ata referente ao encontro, que expôs também persistentes preocupações sobre o risco de recessão nos EUA este ano.

A divulgação do documento intensificou o impulso que o dólar já vinha recebendo de um quadro incerto nos mercados, diante de sinais de inflação persistente. Pela manhã, o presidente da distrital do Fed em St. Louis, James Bullard, disse que o banco central americano terá que ser “afiado” para estabilizar os preços

Segundo o BBH, os dados mais recentes confirmaram a necessidade de o Fed fortalecer o compromisso com o combate à escalada inflacionária. “O sentimento do mercado está finalmente voltando-se a favor do dólar e continuamos esperançosos de que os dados continuem a encorajar essa mudança”, diz o banco de investimento.

Estadão Conteúdo