Acidez dos alimentos pode causar doenças bucais. Veja dicas para evitar problemas

Falta de proteção natural e cálcio podem desenvolver cárie

A saúde bucal sempre é um assunto sério. Todos nós gostamos muito de comer, mas devemos prestar atenção na acidez dos alimentos, pois é o principal fator de desmineralização dental. E um meio bucal ácido pode levar o indivíduo a sofrer com diversas doenças. A odontopediatra Ilana Marques, da clínica IGM odontopediatria, explica os perigos e dá dicas para evitar o problema.

Segundo Ilana Marques, a acidez dos alimentos quando utilizados em uma alta frequência fará com que o meio bucal também se torne ácido e esta acidez é a principal causadora da perda de minerais dos dentes. E é esta perda de minerais que causa a doença cárie. “Alimentos ricos em açúcares como, por exemplo, chocolate, paçoquinhas, bolachas doces e recheadas, balas, doces e até mesmo as comidas consideradas saudáveis como barrinhas de cereais, frutas, consumidos em excesso e falta da higienização correta dos dentes acarreta no surgimento de novas doenças” explica a Odontopediatra.

A especialista ainda compartilha dicas de alimentação para que as pessoas não tenham problemas futuros. “Sempre que ingerir alimentos perigosos é importante comer os alimentos protetores, que são todos os tipos de castanhas, queijos e pipoca de sal. Além de uma boa alimentação, é necessário fazer consultas com algum profissional periodicamente”, complementa Ilana.

Ilana dá algumas dicas para evitar problemas bucais: