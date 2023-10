Metade das vítimas palestinas são mulheres e crianças

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), pelo menos 340 mil habitantes de Gaza precisaram deixar suas casas nos últimos dias

Um balanço divulgado pelo governo palestino motra que já são 1.417 mortes na Faixa de Gaza desde o último sábado (7), quando o Hamas iniciou o ataque aéreo e terrestre contra Israel. Das vítimas, são 447 crianças e 248 mulheres, o que corresponde a quase metade do total de mortes.

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), pelo menos 340 mil habitantes de Gaza precisaram deixar suas casas nos últimos dias devido aos bombardeios lançados por Israel.

Já em Israel, o número de mortes chegou a 1,3 mil, o que torna o conflito o mais sangrento do século na região. Entre as vítimas israelenses, também há mulheres e menores de idade. Nos últimos dias, um oficial do exército do país afirmou que até bebês foram mortos pelo Hamas.