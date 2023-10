Membros do Conselho de Segurança pedem reunião de emergência sobre ataque a hospital

O Brasil, que ocupa neste mês a presidência rotativa da entidade, avalia um encaixe para esta quarta

FERNANDA PERRIN

Os Emirados Árabes Unidos, em conjunto com outros membros do Conselho de Segurança da ONU, pediram uma reunião de emergência do órgão para discutir o ataque ao hospital em Gaza nesta terça-feira (17). O Brasil, que ocupa neste mês a presidência rotativa da entidade, avalia um encaixe para esta quarta. O pedido é que o encontro aconteça o mais cedo o possível.