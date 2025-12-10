Menu
Meghan Markle acusa Daily Mail de violar “limites éticos claros” durante internação do pai

A presença constante de um repórter do Daily Mail no hospital, segundo Meghan, dificultou a comunicação privada entre ambos.

Redação Jornal de Brasília

10/12/2025 19h48

Foto: Karwai Tang/WireImage

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Meghan Markle fez duras críticas ao Daily Mail, acusando o veículo de violar “limites éticos claros” ao cobrir a internação de seu pai, Thomas Markle, nas Filipinas, onde ele foi submetido a uma amputação de perna. Segundo informações da Reuters, a Duquesa de Sussex revelou que, após dias de tentativas frustradas de contato, finalmente conseguiu enviar uma carta ao pai.


A presença constante de um repórter do Daily Mail no hospital, segundo Meghan, dificultou a comunicação privada entre ambos. “Com o apoio de contatos confiáveis, a correspondência dela agora está em segurança em suas mãos”, afirmou um porta-voz da duquesa.


A reportagem do Daily Mail, conduzida pela jornalista Caroline Graham -amiga de Thomas Markle desde 2018- gerou nova polêmica. Meghan acusou o veículo de invadir a privacidade de seu pai ao divulgar detalhes íntimos de suas interações. Em resposta, o grupo de mídia negou veementemente as acusações, chamando-as de “demonstravelmente falsas”. Segundo a publicação, Caroline foi convidada por Thomas para ficar ao seu lado durante a internação, oferecendo cuidados e apoio.


Este episódio ocorre em meio a uma crescente tensão entre Meghan, seu pai e a mídia, e também antes do início do processo judicial de seu marido, o príncipe Harry, contra o Daily Mail e seu editor, acusado de coleta ilegal de informações. O julgamento, que promete repercussão internacional, está previsto para começar no próximo ano.


A relação entre Meghan e Thomas Markle se deteriorou desde o casamento da Duquesa, em 2018, quando ele anunciou que não compareceria à cerimônia devido a problemas de saúde depois de admitir ter posado para fotos de paparazzi. Desde então, Meghan tem tentado restabelecer contato com o pai, mas suas tentativas têm sido constantemente prejudicadas pela invasão de sua privacidade pela mídia.


Atualmente residindo na Califórnia com seus filhos, Meghan e Harry seguem firmes no combate à invasão de sua privacidade pela imprensa, uma questão central em suas ações desde que deixaram os deveres reais em 2020.

