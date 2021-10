Mark Zuckerberg perde US$ 7 bilhões com instabilidade nas redes

Essa perda de dinheiro foi em suas próprias economias. As ações do Facebook negociadas na bolsa de Nova York (Nasdaq) fecharam o pregão desta segunda-feira (4) em queda de 4,89%

Fundador do Facebook e também dono do WhatsApp e do Instagram, o norte-americano Marck Zuckerberg, perdeu US$ 7 bilhões em cinco horas.

Essa perda de dinheiro foi em suas próprias economias. As ações do Facebook negociadas na bolsa de Nova York (Nasdaq) fecharam o pregão desta segunda-feira (4) em queda de 4,89%, a US$ 326,23, na maior baixa diária desde 20 de outubro de 2020, quando os papéis tiveram baixa de 6,3%.

A instabilidade das redes são a maior causa da perda de dinheiro do empresário. Entretanto, essa baixa já começou após alegações de uma ex-cientista de dados do Facebook, Frances Haugen, de que a rede de mídia social tem colocado o lucro antes da segurança dos usuários.

A ex-funcionária alegou que a empresa que engloba as redes sociais tem enganado os investidores sobre como tem lidado com o discurso de ódio e desinformação em sua plataforma. A mulher deve testemunhar perante o Congresso americano na manhã desta terça-feira (5).