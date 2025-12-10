María Corina Machado faz primeira aparição pública após 11 meses

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, que vive na clandestinidade em seu país, fez sua primeira aparição pública em 11 meses nesta quinta-feira (11, data local) em Oslo, na Noruega, para cerca de 100 apoiadores, constatou uma jornalista da AFP.

Após uma viagem secreta, Corina Machado, de 58 anos, chegou tarde para participar da cerimônia de entrega do Prêmio Nobel da Paz, que foi recebido por sua filha Ana Corina Sosa. Ela apareceu diante do público depois das 2h locais (22h de quarta-feira em Brasília), recebendo uma ovação e o canto do hino nacional da Venezuela.

Corina Machado desceu para cumprimentar seus apoiadores nas ruas, que a receberam como uma estrela do rock aos gritos de “Liberdade!”, “Corajosa!” e pedidos de “María, nos ajude a voltar!”, interrompendo a calma do centro na aprazível capital norueguesa.

A líder opositora não quis responder perguntas ao se aproximar das pessoas, onde se misturavam jornalistas e figuras políticas venezuelanas no exílio, como Leopoldo López, Lilian Tintori e Antonio Ledezma, todos radicados na Espanha.

Por volta das 3h locais (23h da quarta-feira em Brasília) ela retornou ao hotel acompanhada de sua mãe, Corina Parisca, portando bandeiras com mensagens de apoio, rosários e imagens de santos que lhe foram entregues por seus admiradores.

Cerca de 100 apoiadores a esperavam cantando e gritando palavras de ordem pela Venezuela para vê-la acenar da sacada do Grand Hotel, um gesto que os laureados com o Nobel da Paz costumam fazer na capital norueguesa.

