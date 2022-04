Mãe escreve dados pessoais nas costas da filha por medo de perdê-la na Ucrânia

Felizmente, as informações não precisaram ser usadas, já que a mãe e a filha conseguiram fugir do conflito

Com medo da guerra e de perder a filha no conflito em Kiev, capital da Ucrânia, Aleksandra Makoviy decidiu escrever os dados pessoais nas costas da menina de dois anos. “Assinei com as mãos tremendo muito. Pensava no caso de algo acontecer conosco e alguém buscar por sobreviventes. Ou ainda que ela poderia se perder, o que, na minha lógica, só aconteceria se eu também fosse vítima de algo”, escreveu a mãe desesperada em suas redes sociais na última sexta-feira (1°).

Além da pele da filha, Aleksandra também escreveu em um papel os dados sobre a filha e colocou no bolso do macacão que a criança usava. Nele, constava o nome completo, contato dos avós e o endereço da família.

Felizmente, as informações não precisaram ser usadas, já que a mãe e a filha conseguiram fugir do conflito. “Dói ver a galeria de fotos. Há ali uma vida tão maravilhosa que tivemos. Ainda não consigo tirar do bolso do macacão esse papel embaralhado. Embora estejamos agora num local seguro”, continuou.

Hoje, a mãe a filha estão no sul da França, onde foi acolhida como refugiada após atravessar a fronteira com a Polônia. Ainda assim, as publicações não contam com informações sobre o marido dela, o escultor Vitaliy Makoviy. Atualmente, homens entre 18 anos e 60 anos foram proibidos de deixar o país.

“Quero agradecer aos voluntários da França. E também a todas as pessoas que nos ajudaram a fugir e nos apoiaram. E sou especialmente grata à Polônia.O que este país fez pelos ucranianos é inestimável. Sem a ajuda deles, não teríamos sobrevivido”, finalizou em outra publicação.