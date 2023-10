Mãe e filha libertadas pelo Hamas estão a caminho de base militar em Israel

Mãe e filha foram entregues na fronteira de Israel e devem se reunir com a família ainda hoje (20), segundo um comunicado do gabinete

As cidadãs norte-americanas Judith Raanan, 59, e Natalie Raanan, 18, mãe e filha libertadas nesta sexta-feira (20) pelo grupo extremista Hamas, estão a caminho de uma base militar em Israel.

Mãe e filha foram entregues na fronteira de Israel e devem se reunir com a família ainda hoje (20), segundo um comunicado do gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

Não houve nenhuma negociação entre o Hamas e Israel para que as reféns fossem liberadas, de acordo com a mídia israelense.

Nas redes sociais, Saray Cohen, a irmã de Judith, agradeceu o apoio e disse que está feliz por estar rodeada de amigos e familiares. Elas haviam sido sequestradas no dia 7 de outubro.

O Hamas optou por liberá-las devido ao declínio da saúde da mãe. Um integrante do grupo extremista disse que o gesto foi para “provar para a comunidade internacional que o Hamas não é uma organização terrorista”. A declaração foi feita em entrevista a emissora Al Jazeera. Ele repetiu a informação de que a negociação de soltura dos sequestrados pode avançar se os ataques a Gaza forem encerrados.

Judith e Natalia moram em Evanston, Illinois, nos arredores de Chicago, mas viajaram para Israel, com o intuito de comemorar o aniversário de 85 anos de um parente, segundo familiares que conversaram com o jornal local The Times of Israel. Elas têm dupla nacionalidade, de Israel e dos Estados Unidos.

A família participava de uma celebração em Nahal Oz, um kibutz a cerca de 1,5 km da fronteira com Gaza, quando o ataque do Hamas começou.

Natalie Raanan terminou recentemente o ensino médio e estava ansiosa para visitar a família no exterior, disse seu tio, Avi Zamir.

BIDEN SE PRONUNCIA APÓS LIBERTAÇÃO DE REFÉNS

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse, em comunicado divulgado hoje (20), que o governo norte-americano garantiu a libertação das duas norte-americanas. “As duas e as suas famílias terão o total apoio do governo dos Estados Unidos, para se recuperarem e se curarem. Todos devemos respeitar a sua privacidade neste momento”, escreveu.

Biden disse ainda que está muito feliz com a volta de mãe e filha para casa e citou que elas devem se reunir com os familiares em breve.

Ele afirmou também que vai continuar trabalhando para libertar os outros reféns norte-americanos.

“Desde os primeiros momentos deste ataque, temos trabalhado 24 horas por dia para libertar os cidadãos americanos que foram feitos reféns pelo Hamas e não vamos cessar os nossos esforços para garantir a libertação daqueles que ainda estão detidos”, declarou.

O democrata agradeceu o apoio do Catar e do governo de Israel pela parceria. Washington trabalhou junto com o governo do Catar para garantir a libertação das americanas.