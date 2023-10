Ana Maria Braga choca ao comer um rolo de tinta durante “Mais Você”

Objeto inusitado revela ser um bolo criativo de Vivi Cake, apresentadora do SBT

Na manhã desta sexta-feira (20), o programa “Mais Você” trouxe um momento inusitado que surpreendeu a todos os telespectadores. A apresentadora Ana Maria Braga, conhecida por suas experiências culinárias e descontração, protagonizou um episódio inusitado ao saborear o que inicialmente parecia ser um “rolo de tinta.”

Bolo ‘diferentão’ no ‘Mais Você’

No entanto, o objeto que intrigou a todos revelou-se ser um bolo criativo de autoria de Vivi Cake, apresentadora do quadro “É Doce ou Não É” no programa da Eliana. Vivi Cake é famosa por suas criações de bolos “diferentões” e realistas, que frequentemente viralizam na internet. Este último bolo, inspirado em um rolo de tinta, enganou até mesmo a experiente apresentadora Ana Maria Braga.

Vivi Cake fala sobre sua realização em participar do programa

A surpresa não ficou apenas na aparência do bolo, mas também na conversa entre Ana Maria e Vivi Cake. Durante o programa, Vivi falou sobre sua admiração pela apresentadora global, revelando que a considera uma inspiração, tanto como telespectadora quanto como empresária.

“Eu sou bem fã da Ana Maria. Como uma criança que sempre gostou de cozinhar, então eu cresci assistindo muito a ela, mais até do que desenho (risos). Ela é uma inspiração pra mim tanto como telespectadora, quanto como empresária. É uma inspiração na forma de se comunicar com as pessoas, e eu sempre gostei dessa parte de comunicação, que é o que eu faço hoje”, disse Vivi Cake.

O encontro entre as duas apresentadoras também trouxe à tona a história de superação de Vivi Cake. No final do ano passado, ela enfrentou um diagnóstico de câncer de útero às vésperas do Natal. Nessa batalha, Ana Maria Braga foi uma das fontes de inspiração e força para Vivi Cake. A influenciadora destacou que a apresentadora global não apenas a inspirou profissionalmente, mas também pessoalmente, especialmente na luta contra o câncer.

“Além da parte profissional, ela também foi referência na parte pessoal, como mulher, inclusive, na questão do câncer também. Ela foi uma pessoa que eu sempre pensei muito para tentar levar essa situação de forma positiva. Lembrei que eu podia continuar trabalhando, porque na época que ela teve, ela também continuou, mesmo com todos os problemas de saúde”, compartilhou Vivi Cake.

O encontro no programa foi um sonho realizado para Vivi Cake, que, apesar de ser apresentadora no SBT, sempre almejou participar do “Mais Você.” Ela expressou sua satisfação em fazer parte do programa e interagir com Ana Maria Braga, destacando o carinho mútuo entre elas.

“O encontro foi lindo! Ela me elogiou, disse que eu tava linda, e eu retribuí o elogio, porque é linda mesmo, uma mulher linda e admirável. A gente não conseguiu conversar muito fora porque o programa estava acontecendo. Foi aquela troca mesmo, a partir do momento que acabou a minha participação, ela já deu continuidade ao programa e eu fui embora. Espero que aconteça outras vezes”, concluiu Vivi Cake.

Esse episódio inesperado no “Mais Você” não apenas divertiu o público, mas também destacou a admiração e respeito mútuo entre Ana Maria Braga e Vivi Cake, proporcionando um momento de descontração e cumplicidade entre as duas apresentadoras.