O novo clipe de Anitta seria uma indireta para seu ex?!

O fandom da cantora apontou inúmeras indiretas para Simone Sussina, com quem teve um breve relacionamento no clipe.

Quem mais viu esse clipe babadeiro que a Anitta lançou na noite dessa última quinta-feira (19)? Eu já assisti umas cinco vezes, meus amores e meus vizinhos que lutem haha. E essas cenas quentíssimas e cheia de sensualidade entre ela e o cantor Damiano David, hein??

Mas o que tá deixando a internet enlouquecida é que o fandom da nossa diva master estão dizendo que esse novo clipe de Anitta seria uma belíssima de uma indireta para o seu ex, o ator italiano Simone Susinna, com quem tem um relacionamento breve.

Em uma parte do vídeo, a intérprete aparece sendo tatuada por Damiano, o que, aparentemente, trata-se de uma referência ao dia em que teve sua perna tatuada pelo ator do filme 365 Dias (2020).

“Simone sabe que conseguiu uma pedra no sapato. Anitta é fogo”, comentou uma internauta.

“Para quem não entendeu, o clipe aborda o término da Anitta com o Simone Susinna. Os trechos da tatuagem juntos mostram isso, e no final é abordado as brigas que rolavam no relacionamento e o término triste”, escreveu outro.

“Sem contar que o Damiano é italiano assim como o Simone”, acrescentou mais uma.