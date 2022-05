Macron cobra de Putin o fim da ‘devastadora agressão’ russa à Ucrânia

O líder francês comentou que está aberto a atuar em prol da retirada do bloqueio russo às exportações ucranianas por meio do Mar Negro

O presidente da França, Emmanuel Macron, voltou a pedir que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, encerre a “devastadora agressão” à Ucrânia e concorde com um cessar-fogo imediato, segundo informou o governo francês em comunicado divulgado há pouco. O telefonema, o primeiro contato entre os dois líderes desde março, já havia sido confirmado pelo Kremlin mais cedo.

De acordo com a nota, Macron manifestou disposição em trabalhar para garantir as condições que levem a uma solução negociada entre as duas nações em guerra, com objetivo de respeitar a soberania e integridade territorial da Ucrânia. O chefe de Estado francês também reforçou a gravidade e as consequências da ofensiva militar russa no território ucraniano.

Macron expressou ainda “profunda preocupação” com a situação na cidade sitiada de Mariupol e na região de Donbass como um todo. Ele exortou Moscou a permitir a evacuação de civis da siderúrgica de Azovstal, que abriga moradores que tentam se proteger das hostilidades.

O líder francês comentou que está aberto a atuar em prol da retirada do bloqueio russo às exportações ucranianas de alimentos por meio do Mar Negro, com intuito de assegurar a segurança alimentar no mundo.

Estadão Conteúdo