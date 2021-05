É uma estratégia do governo para acelerar a campanha de vacinação que até esta quinta, imunizou as 2 doses em 19,5% da população

Ana Estela de Sousa Pinto

Bruxelas, Bélgica

Quanto vale a vacinação? Na Polônia, pode valer até 2 milhões de zlotys (quase R$ 3 milhões) para o município que atingir a maior taxa de vacinação no país e 1 milhão de zlotys (cerca de R$ 1,45 milhão) para as duas pessoas imunizadas com os bilhetes certos na “loteria da vacina” -para concorrer, é preciso estar com as defesas anti-Covid-19 em dia.

Os prêmios são uma estratégia do governo, para acelerar sua campanha de vacinação, que até esta quinta (27) tinha inoculado as duas doses em 19,5% da população. Outros 22,8% receberam a primeira injeção, segundo dados do centro de controle de doenças europeu. Dos 30 países acompanhados, a Polônia é o 15º.

Na loteria, além do prêmio principal, haverá dois sorteios de cerca de R$ 145 mil por mês, e 2.000 pessoas podem receber o equivalente a R$ 750 reais –cada imunizado pode participar quatro vezes. Um carro híbrido, scooters elétricos, vale-combustível e vale-seguro também estão entre as prendas sorteadas entre quem cumprir seu esquema de vacinação.

Para as administrações municipais, além do grande prêmio, há 49 cotas de 1 milhão de zlotys para a cidade que liderar a taxa de vacinação em sua região, e os 500 primeiros municípios que inocularem 75% de sua população vão receber 100 mil zlotyz (cerca de R$ 143 mil). A Polônia tem 2.478 municipalidades. Dependendo de seu tamanho, a prefeitura pode pedir também verbas que variam de 10 mil a 40 mil zlotys (de R$ 15 mil a R$ 60 mil) para ações voltadas aos idosos.

A loteria e os prêmios vão custar ao governo o equivalente a R$ 200 milhões, segundo o responsável pela vacinação no país, Michal Dworczyk. “É muito dinheiro, mas é dinheiro para lidar com a pandemia o mais rápido possível. Acreditamos que vai aumentar o interesse pela vacinação”, afirmou.

As informações são da FolhaPress