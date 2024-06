Líderes do G7 reafirmam apoio à proposta de cessar-fogo em Gaza

Os líderes do G7 reafirmaram apoio à proposta de cessar-fogo na Faixa de Gaza anunciada pelos Estados Unidos, em comunicado conjunto articulado no âmbito da Cúpula em Apúlia, na Itália.

Na nota, o grupo condena os “ataques terroristas brutais” deflagrados pelo Hamas contra Israel em 7 de outubro do ano passado.

Também defende o direito israelense à autodefesa, mas pede que o país exerça cautela e cumpra as normas da lei internacional para assegurar ajuda humanitária na região. “Deploramos igualmente todas as perdas de vidas civis e observamos com grande preocupação o número inaceitável de vítimas civis, especialmente mulheres e crianças”, ressaltam.

Os líderes também reiteram os temores em relação ao impacto das operações militares de Israel em Rafah, ao sul de Gaza. “Exortamos o governo de Israel a recuar de tal ofensiva”, instam

O G7 diz ainda apoiar os esforços da Autoridade Palestina para empreender reformas essenciais para a implementação de suas responsabilidades na Cisjordânia e, após o fim do conflito, em Gaza. “Reiteramos o nosso compromisso inabalável com a visão da solução de dois Estados, onde dois Estados democráticos, Israel e Palestina, vivam lado a lado em paz, dentro de fronteiras seguras e reconhecidas”, pontua.

Estadão Conteúdo.