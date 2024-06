Divulgado processo seletivo para auxiliar e técnico em saúde bucal 

Auxiliares em saúde bucal que têm interesse em se capacitar como técnico em saúde bucal podem se inscrever no processo seletivo da Escola Técnica de Saúde de Brasília (Etesb) a partir deste sábado (15). O edital foi divulgado com oferta de 150 vagas e possibilidade de criação de cadastro reserva.

O curso é uma complementação da formação de auxiliar para técnico, com carga horária de 890 horas, distribuídas em encontros presenciais na Etesb e em cenários de prática da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES), além de atividades extraclasse e aulas virtuais.

A oportunidade é restrita aos profissionais que possuem o certificado de auxiliar em saúde bucal, tendo em vista que já cursaram boa parte da carga horária. A complementação também garante melhor colocação no mercado de trabalho, com ganho salarial e mais chances de emprego.

Capacitação

“Essa é a segunda vez que lançamos um edital nesses moldes, e nosso desejo é que haja adesão por parte dos profissionais, pois o objetivo da escola é capacitar todos que buscam expandir suas carreiras na área de saúde bucal”, afirma o diretor da Etesb, Roberto Carlos Louzeiro.

Em recente levantamento, o Ministério da Saúde (MS) divulgou dados segundo os quais a expectativa é de que, entre 2024 e 2025, sejam formados cerca de 40 mil técnicos em saúde bucal. “Estamos trabalhando para ajudar na formação desses profissionais e, dessa forma, impulsionar o Distrito Federal a contribuir com a meta do Ministério”, garante o diretor.

Inscrição e classificação

Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deve observar alguns pré-requisitos, além da certificação de auxiliar em saúde bucal, como idade mínima de 18 anos e ensino médio completo. O formulário de inscrição exige o envio de documentos que comprovem os critérios do edital. O material deve ser encaminhado em formato PDF, sob pena de a inscrição não ser efetivada.

O período de inscrição começa neste sábado (15) e segue aberto até o dia 24, no site da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs). Cada candidato poderá fazer apenas uma inscrição, e incorre no risco de ser eliminado do processo seletivo caso apresente informações inverídicas ou incompletas.

A classificação se dará por ordem de inscrição, obedecendo à quantidade de vagas. As aulas serão ministradas no período matutino, mas como são, em sua maioria, realizadas em cenários de prática, o diretor da Etesb assegura que é observado o local de residência do aluno.

“Ao encaminhá-lo ao cenário, a gente procura, dentro das vagas ofertadas, o local mais próximo de sua casa, pois isso estimula o estudante a não desistir”, ressalta o diretor da Etesb. “Hoje não há mais concurso para auxiliar, apenas para técnico em saúde bucal, então sempre estamos pensando em maneiras de inserir o máximo de profissionais no sistema único de saúde.”

Cronograma

⇒ Inscrição: até o dia 24 deste mês

⇒ Homologação do resultado final e convocação para matrícula: 11/7

⇒ Efetivação de matrícula: 15/7 a 18/7

⇒ Início das aulas: 22/7

⇒ Confira o edital.

*Com informações da Agência Brasília