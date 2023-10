Líder da Autoridade Palestina se nega a conversar com Biden por telefone, diz emissora

A emissora diz que funcionários de Biden tentaram organizar uma ligação telefônica entre os líderes, mas Abbas rejeitou o pedido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, negou-se a fazer uma ligação telefônica com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante a visita do americano a Israel nesta quarta-feira (20). A informação é da emissora pública israelense Kan.

A emissora diz que funcionários de Biden tentaram organizar uma ligação telefônica entre os líderes, mas Abbas rejeitou o pedido. As informações da Kan vêm de uma fonte não identificada na cidade palestina de Ramallah.

Abbas se enfureceu com o apoio inabalável dos EUA a Israel em meio à guerra do Estado judeu contra o Hamas -ainda que a dimensão da aliança entre Tel Aviv e Washington seja conhecida, os EUA também defenderam historicamente a criação de um Estado da Palestina.

Antes de se recusar a falar com Biden ao telefone, Abbas já tinha cancelado sua participação em uma cúpula do americano com líderes de outros países árabes na Jordânia, no início da semana. A Autoridade Palestina segue, porém, em contato com a Casa Branca.