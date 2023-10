Líbano: Hezbollah diz que 5 membros do grupo morreram em bombardeio israelense

Os militares libaneses apelaram aos residentes das cidades fronteiriças para “tomarem as máximas precauções”

Cinco membros do Hezbollah foram mortos durante bombardeios israelenses no sul do Líbano, anunciou neste segunda-feira, 2 o grupo militante libanês apoiado pelo Irã. O grupo identificou-os como Hussam Mohammad Ibrahim, Ali Raef Ftouni, Ali Hudruj, Bilal Madi e Mohammed Mansour.

Mais cedo, o grupo militante palestino Jihad Islâmica disse, em um comunicado, que enviou quatro homens armados através da fronteira do Líbano para Israel como parte do ataque liderado pelo Hamas que começou no fim de semana. As Forças de Defesa de Israel relataram que suas tropas atiraram e mataram vários homens armados que cruzaram o país vindos do Líbano.

Os militares libaneses apelaram aos residentes das cidades fronteiriças para “tomarem as máximas precauções”. Famílias em várias cidades do sul do Líbano começaram a fugir para o norte enquanto os bombardeamentos israelitas continuavam.

Gaza

O Ministério da Saúde na Faixa de Gaza disse que mais de 680 pessoas foram mortas em ataques de retaliação de Israel. A pasta disse que mais de 3.700 pessoas ficaram feridas.

Os militares de Israel ordenaram um cerco completo à Faixa de Gaza na segunda-feira, interrompendo o fornecimento de alimentos, água, combustível e suprimentos aos 2,3 milhões de habitantes da região. Tel-Aviv também lançou ondas de ataques aéreos ao território governado pelo Hamas, em retaliação à investida dos militantes no fim de semana.

Estadão Conteúdo