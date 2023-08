Kremlin nega envolvimento na morte do líder do Grupo Wagner

O porta-voz Dmitry Peskov rejeitou categoricamente as acusações nesta sexta-feira, 25, ao falar com repórteres

O Kremlin negou as alegações de envolvimento no acidente de avião que supostamente matou o líder mercenário do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. O porta-voz Dmitry Peskov rejeitou categoricamente as acusações nesta sexta-feira, 25, ao falar com repórteres.

“Neste momento, é claro, há muitas especulações em torno deste acidente de avião e das trágicas mortes dos passageiros do avião, incluindo Yevgeny Prigozhin”, disse “Claro, no Ocidente, tudo essas especulações são apresentadas de um ângulo específico Tudo isso é uma mentira completa.”

Questionado pela Associated Press sobre se o Kremlin recebeu uma confirmação oficial da morte de Prigozhin, Peskov referiu-se às observações de Putin do dia anterior: “ele disse que todas as análises forenses necessárias, incluindo testes genéticos, serão realizadas. Assim que algum tipo de conclusão oficial estiver pronta para ser divulgada, elas serão divulgadas”.

Estadão Conteúdo