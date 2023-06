Kiev prepara ataque a Bakhmut ‘aproveitando a provocação’ do chefe do Grupo Wagner, diz Moscou

“Aproveitando a provocação de (Yevgeny) Prigozhin para desestabilizar a situação, o regime de Kiev perto da frente de Bakhmut está concentrando unidades (…) para realizar ações ofensivas”

A Rússia afirmou neste sábado (24, noite de sexta em Brasília) que as forças ucranianas estão aproveitando as disputas entre o grupo mercenário Wagner e o Exército russo para preparar um ataque perto da cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia.

“Aproveitando a provocação de (Yevgeny) Prigozhin para desestabilizar a situação, o regime de Kiev perto da frente de Bakhmut está concentrando unidades (…) para realizar ações ofensivas”, declarou o Ministério da Defesa russo em um comunicado divulgado por agências de notícias.

